Об этом Гегсет рассказал во время своего визита в Варшаву, передает 24 Канал.

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Страны Европы должны увеличить оборонные расходы

Гегсет отметил, что прекращение огня на фронте может стать частью инициативы для начала переговоров, целью которых является прекращение насилия и снижение жертв. Министр подчеркнул важность усилий Дональда Трампа, который стремится положить конец насилию.

Владимир Путин собирается объявить о победе, несмотря ни на что. Этого можно ожидать независимо от того, каким будет результат. К счастью, храбрость украинцев и союзников, которые были рядом с ними, особенно в начале войны, сдержала и победила Владимира Путина и не позволила ему достичь того, чего он хотел, а это была вся Украина,

– сказал Гегсет.

Комментируя вопрос о возможном мирном соглашении между Украиной и Россией, которое может напоминать Мюнхенское соглашение 1938 года, Гегсет заявил, что ответом на это должно стать увеличение оборонных расходов среди европейских стран.

Он подчеркнул важность наращивания оборонных возможностей, особенно в странах, наиболее близко находящихся к угрозе, таких как Польша и Балтийские государства.

"Если ответ НАТО на эту ситуацию заключается в том, чтобы действительно увеличить возможности, действительно увеличить взносы и расходы, думать больше как Польша, думать больше как страны Балтии, которые находятся ближе к угрозе и признают реальность этой угрозы, то я не думаю, что Владимир Путин будет ободрен таким результатом", - сказал он.

Глава Пентагона также добавил, что необязательно доверять Путину, чтобы вести с ним переговоры.

В Польше понимают важность инвестиций в оборонную сферу

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул необходимость инвестиций в оборону, поскольку мир до сих пор сталкивается с угрозами от диктаторов. Он отметил, что без американских войск в Европе безопасность континента под угрозой, и призвал европейские страны к реальным шагам для укрепления обороны.

Косиняк-Камыш отметил, что союзники должны инвестировать больше в собственную оборону, поскольку наличие диктаторов в мире "никогда не закончится". В частности, Польша знает это из собственной истории, и польский министр надеется, что голос Пита Гегсета во время заседания в Брюсселе "разбудил" некоторые страны.

Мы говорили об этом, мы показывали это, и нам нужно было не заменить американские войска в Европе, потому что без них мир и Европа не будут в безопасности, но сохранить их, удержать. Европа должна показать, что она хочет этого не на словах, а на деле. И многие европейские страны уже это делает, но еще многие хотят. Поэтому нет другой гарантии безопасности, кроме вашей силы,

– сказал глава Минобороны Польши.