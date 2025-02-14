Об этом сообщает 24 Канал. Стоит отметить, что Хегсет также заявил, что не исключает возможности возвращения украинских территорий, которые Россия оккупировала после 2022 года.

Читайте также Я посещу Саудовскую Аравию и Турцию, но с россиянами не будет встречи, - Зеленский

Как в Пентагоне оценивают переговоры с Путиным

У Пита Хегсета спросили о его ожиданиях относительно переговоров президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

По словам министра обороны США, если НАТО действительно увеличит свои возможности и расходы, это уменьшит уверенность главы Кремля.

Есть ли там доверие? Нет. Чтобы договориться о сделке, вам не обязательно занимать доверенную позицию. Но опять же, я министр обороны, не моя работа читать мысли Владимира Путина,

– сказал Хегсет.

Глава Пентагона добавил, что за столом переговоров с Зеленским и Путиным будет президент Трамп.

Вы не должны доверять кому-то, чтобы вести с ними переговоры, но, как сказал Рональд Рейган, если вы не доверяете, вам нужно проверить,

– подчеркнул министр.

Пит Хегсет подытожил, что таким образом целью будет гарантирование длительного и прочного мира, который будет достигнут в результате переговоров.