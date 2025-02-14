Про це повідомляє 24 Канал. Варто зазначити, що Гегсет також заявив, що не відкидає можливості повернення українських територій, які Росія окупувала після 2022 року.
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Як у Пентагоні оцінюють переговори з Путіним
У Піта Гегсета запитали про його очікування щодо переговорів президента США Дональда Трампа з президентом Росії Владіміром Путіним.
За словами міністра оборони США, якщо НАТО дійсно збільшить свої можливості та витрати, це зменшить впевненість очільника Кремля.
Чи є там довіра? Немає. Щоб домовитися про угоду, вам не обов'язково займати довірену позицію. Але знову ж таки, я міністр оборони, не моя робота читати думки Владіміра Путіна,
– сказав Гегсет.
Голова Пентагону додав, що за столом переговорів із Зеленським і Путіним буде президент Трамп.
Ви не повинні довіряти комусь, щоб вести з ними переговори, але, як сказав Рональд Рейган, якщо ви не довіряєте, вам потрібно перевірити,
– підкреслив міністр.
Піт Гегсет підсумував, що таким чином метою буде гарантування тривалого і міцного миру, який буде досягнутий в результаті переговорів.