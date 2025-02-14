Про це Гегсет розповів під час свого візиту до Варшави, передає 24 Канал.

Дивіться також Вам не потрібно довіряти Путіну, щоб вести переговори, – Гегсет

Країни Європи мають збільшити оборонні витрати

Гегсет зазначив, що припинення вогню на фронті може стати частиною ініціативи для початку переговорів, метою яких є припинення насильства та зниження жертв. Міністр підкреслив важливість зусиль Дональда Трампа, який прагне покласти край насильству.

Володимир Путін збирається оголосити про перемогу, незважаючи ні на що. Цього можна очікувати незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які були поруч з ними, особливо на початку війни, стримала і перемогла Володимира Путіна і не дозволила йому досягти того, чого він хотів, а це була вся Україна,

– сказав Гегсет.

Коментуючи питання про можливу мирну угоду між Україною та Росією, яка може нагадувати Мюнхенську угоду 1938 року, Гегсет заявив, що відповіддю на це повинно стати збільшення оборонних витрат серед європейських країн.

Він підкреслив важливість нарощування оборонних можливостей, особливо в країнах, що найближче знаходяться до загрози, таких як Польща і Балтійські держави.

"Якщо відповідь НАТО на цю ситуацію полягає в тому, щоб справді збільшити можливості, справді збільшити внески і витрати, думати більше як Польща, думати більше як країни Балтії, які знаходяться ближче до загрози і визнають реальність цієї загрози, то я не думаю, що Владімір Путін буде підбадьорений таким результатом", — сказав він.

Очільник Пентагону також додав, що необов’язково довіряти Путіну, аби вести з ним переговори.

У Польщі розуміють важливість інвестицій в оборонну сферу

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш підкреслив необхідність інвестицій в оборону, оскільки світ досі стикається з загрозами від диктаторів. Він зазначив, що без американських військ у Європі безпека континенту під загрозою, і закликав європейські країни до реальних кроків для зміцнення оборони.

Косіняк-Камиш наголосив, що союзники мають інвестувати більше у власну оборону, оскільки наявність диктаторів у світі "ніколи не закінчиться". Зокрема, Польща знає це з власної історії, і польський міністр сподівається, що голос Піта Гегсета під час засідання у Брюсселі "розбудив" деякі країни.

Ми говорили про це, ми показували це, і нам потрібно було не замінити американські війська в Європі, тому що без них світ і Європа не будуть у безпеці, але зберегти їх, утримати. Європа повинна показати, що вона хоче цього не на словах, а на ділі. І багато європейських країн вже це робить, але ще багато хто хоче. Тому немає іншої гарантії безпеки, окрім вашої сили,

– сказав очільник Міноборони Польщі.