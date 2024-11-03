Однако и здесь не понятно, какие рычаги влияния Трамп найдет, чтобы Путин сел за стол переговоров. Политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной сказал 24 Каналу, что глава Кремля совсем иначе видит развитие событий в мире.

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Как Путин может обмануть Трампа

По словам политолога, Дональд Трамп с косвенной завистью относится к диктаторам. Он считает, что они своими решениями могут делать абсолютно все.

Но политик недооценивает Путина. Ведь когда встречаются бизнесмен и чекист, с большой вероятностью второй обманет первого. Сначала наобещает, а потом ничего не выполнит.

Можно предположить, что Трамп поставит Путину условие, мол, "если Россия не остановится и продолжит наступать, то Украина получит все необходимое для противостояния". Но диктатор может ничего из этого не сделать, а только потянуть время.

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Тогда Трамп может разозлиться и отомстить Путину, предоставив Украине нужную поддержку. Такой вариант возможен, но не положительный для нас. За это время наше государство может многое потерять.

Но главным вопросом остается для меня – каким образом условный победитель Трамп может заставить Путина сесть за стол переговоров или какие рычаги он найдет для этого,

– отметил Олег Лесной.

Поскольку Путин рассматривает совсем другое развитие событий: как он и Трамп будут сидеть и делить мир. Российский диктатор не готов общаться в режиме справедливости. Он хочет вести диалог в присущей ему манере – говорить об Украине без ее участия.