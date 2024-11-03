Однако хоть и принято вспоминать только кандидатов от Демократической и Республиканской партии, на самом деле их гораздо больше. Почему основная борьба разворачивается между Харрис и Трампом, объясняет 24 Канал.
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Харрис, Трамп или может все-таки кто-то другой?
Да, в выборах-2024 кроме Камалы Харрис и Дональда Трампа участвуют еще 16 кандидатов, а было еще больше. Наиболее известный из тех, кто снялся, это племянник президента Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший, который сейчас уже агитирует за Трампа, хоть его имя и остается в бюллетенях в некоторых штатах.
Фактически, выдвинуть свою кандидатуру на выборах может любой, кто соответствует следующим критериям:
- кандидат должен родиться в Америке;
- ему должно исполниться не менее 35 лет;
- он должен проживать в США не менее 14 лет.
Однако шансы кандидатов не от демократов или республиканцев (то есть "независимых кандидатов) мизерные. В США традиционно не учитывают третьи силы и выборы-2024 не станут исключением.
Но некоторые могут выступать спойлерами, то есть забрать голоса у фаворита в каком-то отдельном штате, где имеют локальную популярность. Это может быть решающим фактором в так называемых "шатких штатах" (swing states).