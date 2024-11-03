Проте і тут не зрозуміло, які важелі впливу Трамп знайде, щоб Путін сів за стіл переговорів. Політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний сказав 24 Каналу, що глава Кремля зовсім інакше бачить розвиток подій у світі.

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Як Путін може обдурити Трампа

За словами політолога, Дональд Трамп з непрямою заздрістю ставиться до диктаторів. Він вважає, що вони своїми рішеннями можуть робити абсолютно все.

Але політик недооцінює Путіна. Адже коли зустрічаються бізнесмен та чекіст, з великою імовірною другий обдурить першого. Спочатку наобіцяє, а потім нічого не виконає.

Можна припустити, що Трамп поставить Путіну умову, мовляв, "якщо Росія не зупиниться і продовжить наступати, то Україна отримає все необхідне для протистояння". Але диктатор може нічого з цього не зробити, а лише потягнути час.

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Тоді Трамп може розлютитися і помститися Путіну, надавши Україні потрібну підтримку. Такий варіант можливий, але не позитивний для нас. За цей час наша держава може багато чого втратити.

Але головним питанням залишається для мене – у який спосіб умовний переможець Трамп може змусити Путіна сісти за стіл перемовин або які важелі він знайде для цього,

– наголосив Олег Лісний.

Оскільки Путін розглядає зовсім інший розвиток подій: як він і Трамп сидітимуть і ділитимуть світ. Російський диктатор не готовий спілкуватися в режимі справедливості. Він хоче вести діалог у притаманній йому манері – говорити про Україну без її участі.