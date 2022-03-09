План российских оккупантов захватить столицу Украины провалился. ВСУ отбили атаки врага и обстреливают его, не давая перегруппироваться.

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Враг может использовать в Киеве химическое оружие

Несмотря на катастрофические последствия обстрелов оккупантами жилых районов, Запад до сих пор не хочет принимать решения о "закрытом небе" над Украиной. Вместе с тем там не исключают, что российский диктатор готов к еще более сумасшедшим шагам.

Российские оккупанты уже использовали в Украине запрещенные ракеты и бомбы, но враг готов совершить еще большие преступления. Не сумев захватить столицу Украины он может применить здесь химическое оружие. Запад "очень обеспокоен" такой возможностью, но вступать в прямую конфронтацию с Россией они боятся.

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