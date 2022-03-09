План російських окупантів захопити столицю України провалився. ЗСУ відбили атаки ворога та обстрілюють його, не даючи перегрупуватися.

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Ворог може застосувати у Києві хімічну зброю

Попри катастрофічні наслідки обстрілів окупантами житлових районів Захід досі не хоче приймати рішення про "закрите небо" над Україною. Разом з тим там не виключають, що російський диктатор готовий до ще більш шалених кроків.

Російські окупанти вже використовували в Україні заборонені ракети та бомби, але ворог готовий вчинити ще більші злочини. Не зумівши захопити столицю України, він може застосувати тут хімічну зброю. Захід "дуже занепокоєний" такою можливістю, але вступати у пряму конфронтацію з Росією вони бояться.

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