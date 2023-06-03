Такое мнение в ежедневной сводке на 24 Канале озвучил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. Кстати, Президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал Путина как загнанного зверя, который боится умереть.

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Свитан рассказал, что окружение Путина, в частности, доносит ему информацию, что все "Patriot" в Украине уничтожены. То есть ему доносят такую информацию, которую он сам хочет услышать. Это правильно с точки зрения того окружения, потому что это единственный путь остаться возле Путина.

Сами же фактические действия на территории Украины говорят о том, что Путин в ближайшее время может узнать о них и готовить увольнение Шойгу и Герасимова. Не может информационный пузырь накапливаться и не прорываться. Его нужно постоянно спускать, а с таким негативом нужно кого-то и убирать,

– отметил военный эксперт.

"Хлопок" на аэродроме в Курской области

Аэродром в Курской области посетил "хлопок". Сообщается, что удалось подбить самолеты Су-34 и ЗРК "Панцирь". Между прочим, Су-34 – это лучший российский бомбардировщик, сбрасывающий на Украину КАБ. Скорее всего, уничтожить эти самолеты удалось благодаря БПЛА, а вот ЗРК – благодаря ракете HARM.



"Хлопок" на аэродроме возле Курска / Скриншот Deep State Map

Между тем, на Западе есть еще ракеты HARM на 280 километров. Если бы мы их получили, могли еще больше уничтожать самолеты на аэродромах. По словам летчика-инструктора, самолет на земле – очень легкая цель, потому что у него нет никакой защиты, его даже отверткой можно повредить.

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Марьинка – следующая "победа" россиян

Как отметил полковник запаса ВСУ, в Марьинке сложная ситуация. Наши войска контролируют юго-западную часть города. Однако россияне взять его не смогли. Они Марьинку просто уничтожили, превратили в лунный ландшафт, как Бахмут и Северодонецк.



Марьинка – следующая "победа" россиян / Скриншот Deep State Map

Туда входят гарнизоны "Ахмата", так что теперь кадыровцы будут рассказывать, что это их "победа". Однако уйти дальше оттуда они не смогут. Далее в ВСУ вторая более мощная линия обороны, и третья, в районе Курахово – еще более мощная. Впрочем, россияне могут использовать Марьинку в качестве плацдарма для флангового удара по Угледару.

"Наши командиры, которые занимаются оперативным планированием, нивелируют эту проблему. Сначала удар будет нанесен по Марьинке, а если будет стоять задача, то из Угледара ВСУ пойдут на Волноваху или Еленовку, в зависимости от замысла главнокомандующего", – отметил военный эксперт.

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