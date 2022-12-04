Путин не ожидал такого провала в Украине и может сузить свои цели, – разведка США

Владимир Путин не ожидал такого провала своей армии в Украине. Российский диктатор, возможно, захочет сократить свои военные цели.

Об этом на ежегодном Форуме национальной обороны в Калифорнии заявила директор разведки США. Эврил Гейнс подчеркнула, что российское войско испытывает нехватку боеприпасов, оборудования и другого снабжения.

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Путин может сузить свои цели в Украине

Гейнс подчеркнула, что, по ее мнению, Путин был удивлен тем, что его бойцы не добились большего. Кроме того, похоже, что оккупанты тратят свои военные запасы "достаточно быстро".

Я действительно думаю, что он (Путин – 24 канал) становится более информированным о вызовах, с которыми сталкиваются военные в России. Но нам до сих пор не ясно, имеет ли он на этом этапе полную картину того, насколько они опасны,

– отметила глава разведки США.

Также она добавила, что у России недостаток боеприпасов, проблемы со снабжением и материально-техническим обеспечением. Похоже, что захватчики не способны столь быстро производить то, что тратят. Потому и пытаются получить боеприпасы из других стран.

США "заметили определенное движение" в снабжении боеприпасами из Северной Кореи. Кроме того, Россия продолжает искать помощь у Тегерана.

Гейнс отметила, что политические цели Путина в Украине, похоже, не изменились. В то же время, аналитики американской разведки считают, что российский диктатор, возможно, захочет временно сократить свои военные цели с идеей, что "может вернуться к этому вопросу в позже".

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Силы обороны на Донбассе только за два дня уничтожили более 200 оккупантов. По данным Генштаба ВСУ, в период с 28 по 30 ноября до 70 раненых и более 230 погибших российских бойцов доставили в больницы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.