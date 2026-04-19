Насколько реально новое наступление из Беларуси: эксперт по безопасности оценил возможности Путина

На границе с Беларусью фиксируют подготовку военной инфраструктуры возле Житомирской, Киевской и Черниговской областей. В то же время Александр Лукашенко не заинтересован открывать второй фронт, потому что армия – его единственная опора.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук объяснил 24 Каналу, что Путин имеет достаточно рычагов, чтобы забрать белорусскую армию.

Превратится ли Беларусь в ресурсную базу России?

Напряжение на белорусской границе поддерживается с конца 2022 года. За этим стоит конкретная проблема Путина: из-за огромных потерь на фронте он не успевает пополнять резервы через мобилизацию и попал в мобилизационную "яму", а значит, должен искать дополнительные ресурсы в других местах.

Ресурсы можно или купить – как северокорейских военных – или забрать у Лукашенко. Но тот добровольно армию не отдаст. Однако российская агентура в Беларуси глубоко проникла в структуры, – сказал Лакийчук.

Путин имеет реальные возможности взять под контроль до 40 – 50 тысяч боевого ядра. Лукашенко это понимает и пытается балансировать: демонстрирует лояльность Москве, но избегает прямого привлечения своих войск к войне.

"Лукашенко хитрый и будет маневрировать до последнего. Но Путин может сделать это сам, использовав белорусскую армию без его согласия. Вот в чем настоящая проблема – и это серьезный вызов", – отметил эксперт.

Обратите внимание! Самопровозглашенный белорусский президент Лукашенко заявил, что готов провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и заключить "большое соглашение", обсуждение которого продолжается с начала контактов между Минском и Вашингтоном. Он также отметил, что планирует обсудить еще "ряд вопросов".

