Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и журналист из Казахстана Арман Шураев. Он отметил, что поступки Зеленского полностью соответствуют поступкам лидера борющейся за собственную свободу страны.

Смотрите также "Поездка Шредингера": как Путин "путешествовал" по оккупированным территориям Украины

Это хорошая мотивация для бойцов

По его словам, риск присутствия лидера государства на передовой очень велик, но полностью оправдан. Это помогает бойцам, ежедневно рискующим собственной жизнью. Они видят, что президент с ними и это придает им мотивацию. Путин же – жалкая пародия на президента государства, развязавшего агрессивную войну.

"Мы видим, кто из них настоящий комик. На сегодняшний день, великий комик это Владимир Путин. Приехал якобы в зону боевых действий, в 140 километрах от линии фронта, где его не достанут "Хаймарсы". В то же время – Зеленский приезжает в Авдеевку, в 20 км от Донецка, прямо на линию боевого столкновения. Как говорят в Одессе: две большие разницы", – заявил Шураев.

Арман Шураев о неожиданном визите Путина на временно оккупированные территории: смотреть видео

Он отметил, что Зеленский не впервые посещает линию фронта: приезжал в Херсон сразу после освобождения города, когда российская артиллерия могла легко его достать с левого берега.

Даже отсиживающимся, это также может быть мотивацией. Именно так должен поступать президент воюющей страны. Именно поэтому Зеленский сейчас номер 1 среди лидеров стран мира,

– считает Шураев.

Приключения Путина на "линии фронта"