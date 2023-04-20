Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він зазначив, що вчинки Зеленського повністю відповідають вчинкам лідера країни, яка бореться за власну свободу.

Дивіться також "Поїздка Шредінгера": як Путін "мандрував" окупованими територіями України

Це добра мотивація для бійців

За його словами, ризик присутності лідера держави на передовій є дуже великим, але повністю виправданим. Це допомагає бійцям, які щодня ризикують власним життям. Вони бачать, що президент з ними й це додає їм мотивації. Натомість Путін – жалюгідна пародія на президента держави, яка розв’язала агресивну війну.

"Ми бачимо, хто з них справжній комік. На сьогодні, великий комік це Владімір Путін. Приїхав нібито у зону бойових дій, за 140 кілометрів від лінії фронту, де його не дістануть "Хаймарси". У той самий час – Зеленський приїжджає в Авдіївку, за 20 км від Донецька, прямо на лінію бойового зіткнення. Як кажуть в Одесі: дві великі різниці", – заявив Шураєв.

Арман Шураєв про несподіваний візит Путіна на тимчасово окуповані території: дивитись відео

Він відзначив, що Зеленський не вперше відвідує лінію фронту: приїжджав у Херсон, одразу після визволення міста, коли російська артилерія могла легко його дістати з лівого берега.

Навіть тим, хто відсиджується, не бажає йти в армію, це також може бути мотивацією. Саме так має вчиняти президент воюючої країни. Саме тому Зеленський зараз номер 1 серед лідерів країн світу,

– вважає Шураєв.

Пригоди Путіна на "лінії фронту"