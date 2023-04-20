Про це 24 Каналу розповів громадський діяч і журналіст з Казахстану Арман Шураєв. Він зазначив, що вчинки Зеленського повністю відповідають вчинкам лідера країни, яка бореться за власну свободу.
Дивіться також "Поїздка Шредінгера": як Путін "мандрував" окупованими територіями України
Це добра мотивація для бійців
За його словами, ризик присутності лідера держави на передовій є дуже великим, але повністю виправданим. Це допомагає бійцям, які щодня ризикують власним життям. Вони бачать, що президент з ними й це додає їм мотивації. Натомість Путін – жалюгідна пародія на президента держави, яка розв’язала агресивну війну.
"Ми бачимо, хто з них справжній комік. На сьогодні, великий комік це Владімір Путін. Приїхав нібито у зону бойових дій, за 140 кілометрів від лінії фронту, де його не дістануть "Хаймарси". У той самий час – Зеленський приїжджає в Авдіївку, за 20 км від Донецька, прямо на лінію бойового зіткнення. Як кажуть в Одесі: дві великі різниці", – заявив Шураєв.
Арман Шураєв про несподіваний візит Путіна на тимчасово окуповані території: дивитись відео
Він відзначив, що Зеленський не вперше відвідує лінію фронту: приїжджав у Херсон, одразу після визволення міста, коли російська артилерія могла легко його дістати з лівого берега.
Навіть тим, хто відсиджується, не бажає йти в армію, це також може бути мотивацією. Саме так має вчиняти президент воюючої країни. Саме тому Зеленський зараз номер 1 серед лідерів країн світу,
– вважає Шураєв.
Пригоди Путіна на "лінії фронту"
- 17 квітня Владімір Путін відвідав окуповані території Херсонської та Луганської областей України. Там він навідався до штабу угрупування військ "Дніпро", що базується на Херсонському напрямку, та штаб росгвардії "Схід" у так званій "ЛНР".
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що поїздку тимчасово окупованими територіями здійснив черговий двійник російського диктатора.
- Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що поїздка на тимчасово окуповані території України свідчить про те, що справи у держави-агресора не йдуть добре.