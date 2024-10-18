Диктатор озвучил довольно странную причину. Путин не поедет в Бразилию на саммит G20, чтобы не срывать заседание.

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Путин на G20

Президент России считает, что его присутствие на заседании "Большой двадцатки" якобы может политизировать полезный формат этого события.

Обратите внимание! Группа G20 – это экономическое объединение, в которое входит 19 стран с крупнейшей экономикой и Европейский Союз.

Стоит заметить, что Генеральный прокурор Украины Андрей Костин призвал власти Бразилии выполнить ордер на арест Владимира Путина, если тот посетит саммит G20. Он подчеркнул, что, как государство-участник Римского статута, Бразилия обязана арестовать Путина.

Если этого не произойдет, то это создаст прецедент безнаказанности для преступников. Костин подчеркнул важность единства международного сообщества в привлечении Путина к ответственности.