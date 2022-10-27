На заявления Путина отреагировала пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер. Она также ответила, видит ли Белый дом некоторые изменения стратегии в высказываниях российского диктатора.

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Что говорят в Белом доме

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что все те заявления Путина, которые он озвучил во время выступления на "Валдае" вообще не являются новыми. То есть диктатор просто повторил все свои предыдущие тезисы.

Кроме того, Жан-Пьер отметила, что сегодняшние высказывания Путина не свидетельствуют об изменении его стратегических целей. В том числе и по Украине.

Обратите внимание! Ранее в России заявили, что они могут нанести удар по коммерческим спутникам США, если они будут использоваться для помощи Украине. Там заявили, что гражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в ответ на такие заявления подчеркнул, что в случае любой атаки России на американскую инфраструктуру, в частности, спутники, США обязательно ответят.

Выступление Путина на "Валдае"

27 октября Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. На свое выступление диктатор традиционно опоздал. В своей речи Путин, как обычно, раскинулся жалкими обвинениями в сторону Запада. В частности, Путин вновь заявил, что якобы Запад виновен в войне, а вовсе не Россия, которая ввела свои войска, ежедневно атакует ракетами и дронами, а оккупанты убивают невинных людей.

Также Путин снова наговорил об "основании Украины" и о Донбассе, который "не выжил бы" без оккупации и тому подобное. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что человек, вторгшийся в чужую страну и аннексировавший территории, устраивающий геноцид, обвиняет кого-то в нарушении международного права и суверенитета других стран.

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