На заяви Путіна відреагувала речниця адміністрації президента США Карін Жан-П'єр. Вона також відповіла, чи бачить Білий дім певні зміни стратегії у висловлюваннях російського диктатора.

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Що кажуть у Білому домі

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що всі ті заяви Путіна, які він озвучив під час виступу на "Валдаї" взагалі не є новими. Тобто диктатор просто повторив усі свої попередні тези.

Крім того, Жан-П'єр зауважила, що сьогоднішні висловлювання Путіна не свідчать про зміну його стратегічних цілей. Зокрема і щодо України.

Зверніть увагу! Раніше у Росії заявили, що вони можуть завдати удару по комерційних супутниках США, якщо ті будуть використовуватися для допомоги Україні. Там заявили, що цивільна інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь. Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у відповідь на такі заяви наголосив, що у разі будь-якої атаки Росії на американську інфраструктуру, зокрема, супутники, США обов'язково дадуть відповідь.

Виступ Путіна на "Валдаї"

27 жовтня Владімір Путін виступив на Валдайському форумі. На свій виступ диктатор традиційно спізнився. У своїй промові Путін, як звично, розкинувся жалюгідними звинуваченнями у бік Заходу. Зокрема Путін знову заявив, що нібито Захід винен у війні, а зовсім не Росія, яка ввела свої війська, щодня атакує ракетами та дронами, а окупанти вбивають невинних людей.

Також Путін знову наговорив про "застування України", та про Донбас, який "не вижив би" без окупації тощо. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що людина, яка вторглася в чужу країну, анексувала території та влаштовує геноцид, звинувачує когось у порушенні міжнародного права й суверенітету інших країн.

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