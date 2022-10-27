Офіційну позицію Вашингтону озвучив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.
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За його словами, у разі будь-якої атаки Росії на американську інфраструктуру, зокрема, супутники, США обов'язково дадуть відповідь.
Якою саме буде відповідь Америки Кірбі не уточнив. Однак він наголосив, що Росія намагається оволодіти протисупутниковими технологіями, й про це свідчить публічно доступна інформація.
Що цьому передувало
Раніше у Росії заявили, що вони можуть завдати удару по комерційних супутниках США, якщо ті будуть використовуватися для допомоги Україні. Там заявили, що цивільна інфраструктура може виявитися законною ціллю для удару у відповідь.
Зауважимо, що Україна активно використовує систему супутникового зв'язку Starlink компанії Ілона Маска SpaceX як для зв'язку військ, так і для надання непідцензурного доступу до інтернету мешканцям окупованих Росією територій.
Днями Ілон Маск заявив, що Росія може знищити єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті.
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