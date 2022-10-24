На тлі фінансових кофліктів Ілон Маск запевнив, що система Starlink все-таки працюватиме в Україні. SpaceX продовжить надавати Україні супутниковий інтернет.

До теми Чорт із ним, – Ілон Маск заявив, що продовжить фінансувати Starlink в Україні

Starlink працюватиме і без фінансування Міноборони США

Термінали Starlink, які допомагають підтримувати зв’язок українським військовим у зоні бойових дій, працюватимуть в Україні, незалежно від готовності Міноборони США надати фінансування.

Ще до того, як Міноборони прийшло з відповіддю, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не відключить Starlink, навіть якщо Міноборони відмовиться надавати фінансування,

— написав Маск.

Михайло Федоров у коментарі подякував Маску за сприяння у продовженні роботи Starlink в Україні. За його словами, це було критично важливо для нашої держави.

Чому Маск відмовився фінансувати Starlink в Україні

Компанія Ілона Маска SpaceX звернулася до Пентагону із проханням надалі забрати на себе фінансування роботи комплексів супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Раніше Ілон Маск відхилив український запит на поширення свого супутникового інтернету на територію Криму. Він зробив це побоюючись, що спроба відбити півострів у російських окупантів може призвести до ядерної війни.

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що Росія активно намагається "вбити" єдину систему зв'язку Starlink, що працює на українському фронті. За його словами, Starlink – це єдина система зв'язку, яка ще працює на фронті, усі інші – мертві.

Незабаром після гучних заяв Ілона Михайло Федоров похвалив Starlink. Він зауважив, що це допомогло швидко відновити зв'язок після атаки окупантів.

Варте уваги – Ілон Маск втрапив у черговий скандал, пов'язаний з Україною: дивіться відео