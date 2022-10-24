На фоне финансовых конфликтов Илон Маск заверил, что система Starlink все-таки будет работать в Украине. SpaceX продолжит предоставлять Украине спутниковый интернет.

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Starlink будет работать и без финансирования Минобороны США

Терминалы Starlink, помогающие поддерживать связь украинским военным в зоне боевых действий, будут работать в Украине, независимо от готовности Минобороны США предоставить финансирование.

Еще до того, как Минобороны пришло с ответом, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование,
– написал Маск.

Михаил Федоров в комментарии поблагодарил Маска за содействие в продолжении работы Starlink в Украине. По его словам, это было критически важно для нашего государства.

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