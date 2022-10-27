Официальную позицию Вашингтона озвучил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

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По его словам, в случае любой атаки России на американскую инфраструктуру, в частности, спутники, США обязательно ответят.

Каким же будет ответ Америки Кирби не уточнил. Однако он подчеркнул, что Россия пытается овладеть противоспутниковыми технологиями и об этом свидетельствует публично доступная информация.

Что этому предшествовало

Ранее в России заявили, что они могут нанести удар по коммерческим спутникам США, если они будут использоваться для помощи Украине. Там заявили, что гражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара.

Отметим, что Украина активно использует систему спутниковой связи Starlink компании Илона Маска SpaceX как для связи войск, так и для предоставления неподцензурного доступа в интернет жителям оккупированных Россией территорий.

На днях Илон Маск заявил, что Россия может уничтожить единую систему связи Starlink, работающую на украинском фронте.

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