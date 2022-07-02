Путин начал геноцид украинцев, чтобы скрыть свои преступления против россиян

На контрасте с Киевом в Москве глаза автоматически фиксировали тот факт, что на улицах города чуть ли не половина детей – из Центральной Азии.

"Скрепи" заканчиваются

И я всегда думала (с учётом российского "скрепного угара"): кто же в России будет носителем их "духовных скреп" лет так через десять?

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В России умирает примерно по миллиону каждый год. А тот же Узбекистан (где-то увидела цифру), по сравнению с 1991 годом, прибавил в населении на 30 процентов.

Война как прикрытие

Но это я к чему? К тому, что, может, война как раз и направлена на то, чтобы скрыть вырождение (оно же "вставание с колен").

И эта фейковая "псевдорусская весна" за пределами России, чтобы скрыть реальные проблемы в самой РФ, "воинствующую русофобию" со стороны режима в отношении собственных граждан.

Найти какие-либо здравомыслящие аргументы для войны (с точки зрения перспектив самой России) – невозможно.

Или проблемы с психикой от долгого пребывания во власти и дальше - проблемы с управленческим решением. Или попытки таким образом закамуфлировать под войну собственное вырождение.

Дефолт России: что дальше – смотрите видео: