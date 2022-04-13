Путин начал перетряску генералов, – Пионтковский

Мир понимает, что в военно-политическом российском руководстве есть перемены. Они переформировали программу войны и сказали, что не хотят захватывать мост.

Об этом в эфире 24 канала рассказал публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что провал операции по взятию Киева – это вызов российскому командованию.

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"То, что они пытаются захватить Донбасс – это попытка доказать россиянам, что они одержали хоть какую-то победу. Однако Путин уже начал перетряску генералов. Он раздражен, что его планы остались не выполнеными", – рассказал публицист.

Назначение нового убийцы

По словам Пионтковского, теперь убийствами украинцев командует "мясник Алеппо" и патологический садист Александр Дворников. Все его достижения это то, что он воевал с беззащитными городами.

В Алеппо не было оружия и самолетов. Он расстреливал города. И этого человека теперь сделали ответственным за атаки в Украине. Он в Сирии еще отметился применением химического оружия,

– сказал Пионтковский.

Российский публицист Пионтковский о Дворникове: смотрите видео