Евросоюз больше не хочет серых зон между собой и Россией – наконец то. И так же понимает, что Россия – это вовсе не Европа, а все концепции Европы от Лиссабона до Владивостока – маразм, и не более того, что Восточное партнерство не сработало и должно уйти очень далеко.

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Моменты истины

У Европы был момент истины – когда они начали поставлять нам оружие, пусть мало и поздно, но начали. Теперь второй момент истины. Россия начинает отключать поставки газа в Италию и Францию. У кого есть сомнение, что это не случайно именно сейчас?

Путин начинает делать из ЕС то, что он в 2013 году делал с Януковичем – шантажировать Европу, чтобы прекратить наш путь в Евросоюз. Если ЕС "посыпется", то на нем можно поставить жирный геополитический крест. Если нет, российское энергетическое оружие больше не работает, а Евросоюз покажет свой геополитический характер.

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Саммит ЕС на следующей неделе должен принять первое геополитическое решение 21 века: Украина входит в зону влияния России или является неотъемлемой частью Европы и Запада. Именно поэтому радуемся решению Еврокомиссии, но не празднуем и работаем дальше.

Украина в Евросоюзе будет означать "Россия нигде", российский реваншистский режим не является ни частью Европы, ни Азии. Он не о будущем, а о прошлом и именно туда должен уйти.

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