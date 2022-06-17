Євросоюз більше не хоче сірих зон між собою і Росією – нарешті. І так само розуміє, що Росія – це зовсім не Європа, а всі концепції про Європу від Лісабона до Владивостока – маразм, і не більше того, що Східне партнерство не спрацювало і має піти дуже далеко.

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Моменти істини

В Європи був момент істини – коли вони почали постачати нам зброю, хай замало і запізно, але почали. Тепер другий момент істини. Росія починає відключати постачання газу Італії та Франції. В когось є сумнів, що це не випадково саме зараз?

Путін починає робити з ЄС те, що він у 2013 робив з Януковичем – шантажувати Європу, щоб припинити наш шлях до Євросоюзу. Якщо ЄС "посиплеться", то на ньому можна поставити жирний геополітичний хрест. Якщо ні, то російська енергетична зброя більше не працює, а Євросоюз покаже свій геополітичний характер.

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Саміт ЄС наступного тижня має прийняти перше геополітичне рішення 21 століття: Україна належить до зони впливу Росії або є невід'ємною частиною Європи та Заходу. Саме тому радіємо рішенню Єврокомісії, але не святкуємо і працюємо далі.

Україна в Євросоюзі означатиме "Росія ніде", російський реваншистський режим не є частиною ані Європи, ані Азії. Він не про майбутнє, а про минуле і саме туди має піти.

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