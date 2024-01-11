Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он подчеркнул, что Украина не лишится помощи от партнеров.

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"Путин начинает новую фазу, понимая, что Украину не захватит. Он же "с НАТО воюет", ему теперь нужно Альянсу что-то устроить. Поэтому все готовятся", – отметил Тизенгаузен.

Как страны противостоят Путину

Один из ключевых партнеров Украины – США. В настоящее время наша страна ожидает решения по выделению 61 миллиарда долларов военной помощи, рассчитанной на несколько лет. Но это будет не так-то просто.

"США перефокусируются на внутренние проблемы – переходят в активную зону предвыборной турбулентности. Но Украине никто помогать не прекратит", – сказал политтехнолог.

Кроме США, есть Литва и Латвия, которые имеют не столь крупные бюджеты, но отдают Украине немалый процент относительного их ВВП, отметил Тизенгаузен. Потому что эти страны, как никто, понимают, что такое Россия, и готовятся к войне.

Эстонцы говорят: нужно готовиться к войне. Финны это тоже говорят. Они по отношению к россиянам бескомпромиссны – высылают их из страны и вводят штрафы. Их политика ведется верно. И им повезло, что они успели вступить в Альянс, таким образом обезопасив себя,

– добавил он.

Отметим, правительство Финляндии проголосовало за то, чтобы еще на месяц продлить закрытие КПП с Россией. Таким образом ограничения будут действовать до 11 февраля. Закрывать границу со страной-агрессором финны начали в ноябре 2023 из-за увеличения наплыва нелегальных мигрантов.

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