Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив, що Україна не втратить допомоги від партнерів.
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"Путін починає нову фазу, розуміючи, що Україну не захопить. Він же "з НАТО воює", йому тепер треба Альянсу щось влаштувати. Тому всі готуються", – зазначив Тизенгаузен.
Як країни протистоять Путіну
Один із ключових партнерів України – США. Наразі наша країна очікує рішення щодо виділення 61 мільярда доларів військової допомоги, розрахованої на декілька років. Але це буде не так просто.
"США перефокусуються на внутрішні проблеми – переходять в активну зону передвиборчої турбулентності. Але Україні ніхто допомагати не припинить", – сказав політтехнолог.
Крім США є Литва та Латвія, які мають не такі великі бюджети, але віддають Україні чималий відсоток відносного їхнього ВВП, відзначив Тизенгаузен. Бо ці країни як ніхто розуміють, що таке Росія, і готуються до війни.
Естонці кажуть: треба готуватися до війни. Фіни це теж кажуть. Вони по відношенню до росіян безкомпромісні – висилають їх з країни і вводять штрафи. Їхня політика ведеться вірно. І їм пощастило, що вони встигли вступити в Альянс, таким чином убезпечивши себе,
– додав він.
Зазначимо, уряд Фінляндії проголосував за те, щоб ще на місяць подовжити закриття КПП з Росією. Таким чином обмеження діятимуть до 11 лютого. Закривати кордон з країною-агресоркою фіни почали в листопаді 2023 року через збільшення напливу нелегальних мігрантів.
Візит Зеленського до Литви та Латвії: що відомо
- 10 січня Володимир Зеленський відвідав Вільнюс. Під час зустрічі з лідерами країни, український президент зазначив, що "Росія не витримає, якщо продовжувати її бити". Він наголосив, що Путін не має наміру зупинятися і російська агресія може загрожувати Польщі, Молдові та країнам Балтії.
- Під час візиту Зеленського до Латвії, який відбувся 11 січня, оголосили про новий пакет підтримки для України. Туди увійшли як дрони, так і засоби зв'язку. Ба більше – Латвія зобов'язалася вести вести коаліцію дронів у межах формату "Рамштайн".
- Уперше з 2019 року Володимир Зеленський відвідає Естонію. Його поїздка до Талліна запланована на четвер. Український очільник зустрінеться з естонськими лідерами, які раніше наголошували на підтримці України.