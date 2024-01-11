Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він наголосив, що Україна не втратить допомоги від партнерів.

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"Путін починає нову фазу, розуміючи, що Україну не захопить. Він же "з НАТО воює", йому тепер треба Альянсу щось влаштувати. Тому всі готуються", – зазначив Тизенгаузен.

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Один із ключових партнерів України – США. Наразі наша країна очікує рішення щодо виділення 61 мільярда доларів військової допомоги, розрахованої на декілька років. Але це буде не так просто.

"США перефокусуються на внутрішні проблеми – переходять в активну зону передвиборчої турбулентності. Але Україні ніхто допомагати не припинить", – сказав політтехнолог.

Крім США є Литва та Латвія, які мають не такі великі бюджети, але віддають Україні чималий відсоток відносного їхнього ВВП, відзначив Тизенгаузен. Бо ці країни як ніхто розуміють, що таке Росія, і готуються до війни.

Естонці кажуть: треба готуватися до війни. Фіни це теж кажуть. Вони по відношенню до росіян безкомпромісні – висилають їх з країни і вводять штрафи. Їхня політика ведеться вірно. І їм пощастило, що вони встигли вступити в Альянс, таким чином убезпечивши себе,

– додав він.

Зазначимо, уряд Фінляндії проголосував за те, щоб ще на місяць подовжити закриття КПП з Росією. Таким чином обмеження діятимуть до 11 лютого. Закривати кордон з країною-агресоркою фіни почали в листопаді 2023 року через збільшення напливу нелегальних мігрантів.

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