Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл рассказал 24 каналу, что Путин в военной форме выглядел очень старым. Он также подчеркнул, что это был первый раз, когда диктатор посетил Курск с тех пор, как туда зашла Украина.

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С какой целью Путин надел форму

Шон Белл считает, что постановление Путина с военной формой было нацелено больше на россиян, чем на западную аудиторию.

Поскольку Путин не знал, когда ему удастся вернуть Курскую территорию обратно, то он не посещал ее. Я думаю, что сейчас диктатор очень уверен, что его военные вот-вот вытеснят Украину. Поэтому именно сейчас он хочет ассоциировать себя в военной форме с большой победой,

– предположил он.

Вице-маршал Британии заметил, что как бы не завершилась российско-украинская война, но Путин хочет продемонстрировать гражданам России, что это была большая победа, которая стоила тех жертв и потраченных финансовых и военных ресурсов.

Путин готовит почву для того, чтобы продемонстрировать, что он якобы был великим российским лидером военного времени, который принес большую победу своей нации,

– сказал Шон Белл.

Вероятно, именно об этом и был спектакль с примеркой военной формы кремлевским диктатором.

К слову, председатель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что Владимир Путин начал угрожать и заговорил о "буферной зоне", поскольку считает ситуацию в Курской области личным унижением. Визит в этот регион стал для него попыткой поднять ставки перед переговорами с США. В Центре противодействия дезинформации предполагают, что российский диктатор продолжит эту стратегию.