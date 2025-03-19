Віцемаршал Королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл розповів 24 Каналу, що Путін у військовій формі виглядав дуже старим. Він також підкреслив, що це був перший раз, коли диктатор відвідав Курськ з того часу, як туди зайшла Україна.

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З якою метою Путін одягнув форму

Шон Белл вважає, що постанова Путіна із військовою формою була націлена більше на росіян, ніж на західну аудиторію.

Оскільки Путін не знав, коли йому вдасться повернути Курську територію назад, то він не відвідував її. Я думаю, що зараз диктатор дуже впевнений, що його військові ось-ось витіснять Україну. Тому саме зараз він хоче асоціювати себе у військовій формі з великою перемогою,

– припустив він.

Віцемаршал Британії зауважив, що як би не завершилась російсько-українська війна, але Путін хоче продемонструвати громадянам Росії, що це була велика перемога, яка вартувала тих жертв та витрачених фінансових і військових ресурсів.

Путін готує ґрунт для того, щоб продемонструвати, що він начебто був великим російським лідером воєнного часу, який приніс велику перемогу своїй нації,

– сказав Шон Белл.

Ймовірно, саме про це й була та вистава із примірянням військової форми кремлівським диктатором.

До слова, голова ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що Владімір Путін почав погрожувати й заговорив про "буферну зону", оскільки вважає ситуацію в Курщині особистим приниженням. Візит до цього регіону став для нього спробою підняти ставки перед переговорами зі США. У Центрі протидії дезінформації припускають, що російський диктатор продовжить цю стратегію.