Об этом сообщают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал. Диктатор заслушал доклад начальника российского генштаба вооруженных сил Валерия Герасимова.

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О чем отчитывались диктатору

В руководстве страны-агрессора утверждают – за последние 5 дней россияне вернули 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории в Курской области.Т ам в целом "освобождено" якобы 86% от занятой ВСУ площади.

Кроме того, по словам кремлевского спикера Дмитрия Пескова, президент России провел на месте совещание.