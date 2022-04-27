Путин найдет "победу" до 9 мая, – политолог
Россия однозначно проигрывает Украине. Однако Владимир Путин все равно должен что-нибудь показать россиянам на 9 мая.
По всей вероятности, он найдет какую-то "победу". Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк.
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ВСУ – аргумент для переговоров
По его словам, глава Кремля сейчас не пойдет на переговоры. Да и для украинского лидера Владимира Зеленского пока – не самое благоприятное время.
Ведь основной посыл – это сила армии. Вооруженные Силы Украины дают сильный отпор врагу.
Именно они являются основным аргументом предстоящих переговоров: насколько армия будет сильна, насколько мы пойдем в контрнаступление и т.д.,
– подчеркнул Семенюк.
У Путина нет аргументов
Он объяснил, что у Путина нет аргументов, но ему что-то нужно назвать "победой" в России, особенно на 9 мая.
Поверьте, он найдет, что назвать "победой",
– отметил политолог.
Однако мир прекрасно понимает, что это совсем не победа, а абсолютное поражение россиян в Украине. Ведь захватить, даже оккупировать новые территории – не значит их удержать.
"Поспешные "референдумы" на Херсонщине – всего-навсего бутафория, картинка вместо реальности, которая не может отвечать интересам Херсонской области", – добавил Семенюк.
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