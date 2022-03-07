Путин найдет способ спровоцировать прямое столкновение с НАТО – Чалый

Позиция НАТО по отношению к России меняется все больше. В то же время целью Путина может быть прямое столкновение с Альянсом.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экспосол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что НАТО теперь против своего участия в закрытии неба над Украиной, но прямое столкновение с Россией все изменит.

Обратите внимание Путин находится в тотальной изоляции, – российская журналистка

"Я уверяю, Путин найдет способ спровоцировать прямое столкновение с НАТО. Показав, как он думает, "слабость НАТО" – это его цель", – сказал Валерий Чалый.

Путин хочет отомстить, – Чалый

Экспосол предположил, что Путин желает показать так называемую слабость НАТО и перевести войну на другой уровень. Чтобы об Украине уже не говорили, а об угрозе странам мира.

По Украине Путин уже принял решение – хочет просто отомстить и уничтожить – людей, города. Он не возьмет Украину и это уже понял. Власть он здесь не изменит,

– сказал экспосол Украины в США.

Валерий Чалый считает, что противостоять Путину и всем его действиям может только сила, никакие переговоры не сработают. Пока Украина достойно дает отпор оккупантам.

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