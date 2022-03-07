Путин найдет способ спровоцировать прямое столкновение с НАТО – Чалый

7 марта 2022 , 22:37
Читати новину українською

Позиция НАТО по отношению к России меняется все больше. В то же время целью Путина может быть прямое столкновение с Альянсом.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экспосол Украины в США Валерий Чалый. Он отметил, что НАТО теперь против своего участия в закрытии неба над Украиной, но прямое столкновение с Россией все изменит.

Обратите внимание Путин находится в тотальной изоляции, – российская журналистка

"Я уверяю, Путин найдет способ спровоцировать прямое столкновение с НАТО. Показав, как он думает, "слабость НАТО" – это его цель", – сказал Валерий Чалый.

Путин хочет отомстить, – Чалый

Экспосол предположил, что Путин желает показать так называемую слабость НАТО и перевести войну на другой уровень. Чтобы об Украине уже не говорили, а об угрозе странам мира.

По Украине Путин уже принял решение – хочет просто отомстить и уничтожить – людей, города. Он не возьмет Украину и это уже понял. Власть он здесь не изменит,
– сказал экспосол Украины в США.

Валерий Чалый считает, что противостоять Путину и всем его действиям может только сила, никакие переговоры не сработают. Пока Украина достойно дает отпор оккупантам.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграмм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Автор: Жанна Клименко