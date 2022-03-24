Путин намерен создать военные лагеря для подростков и отправлять их на войну

Российское военно-политическое руководство пытается любым способом изменить ситуацию на фронте в свою пользу, но требует для этого введения значительных резервов личного состава. При этом с новым пушечным мясом у Путина не складывается.

По данным источников 24 канала в разведке, на одном из совещаний руководство армии России и сам кремлевский фюрер обсуждали усиление оккупационного состава не только за счет воспитанников "юнармии". У Путина вполне рассматривают варианты тайного отправления 15 – 16-летних детей на фронт.

Смотрите также Кремль не может контролировать большинство группировок в Украине из-за мора генералов и офицеров

Ради этого военные преступники хотят создать ряд лагерей патриотического воспитания для парней.

Детей будут отправлять на войну с чужими документами

Согласно замыслам кремлевских извергов, патриотические лагеря должны появиться в Краснодарском крае, который считается среди россиян курортным.

В информационной кампании по продвижению путинского проекта будут говорить, что каждый российский подросток сможет бесплатно отдохнуть под наблюдением опытных вожатых, получить необходимые для выживания навыки и стать настоящим мужчиной.

Родителям будут предлагать отправить школьников в леса, где они будут якобы жить в палатках без связи с миром. Взрослых, которые захотят отправить детей в лагеря, заставят подписать отказ от претензий на случай форс-мажора.

Российские пропагандисты уже получили приказ подготовить соответствующие рекламные ролики, которые скоро будут транслироваться в интернете и по телевидению.

На самом же деле, по замыслу российского руководства, подростков будут сажать в поезда и отправлять напрямую в Донецк и Белгород. Конечно, без телефонов, ведь никто из детей не может связаться с родителями.

По прибытию в точки сбора российские офицеры должны провести детям краткий инструктаж, выдать им оружие и документы. Самим подросткам будут говорить, что они должны защитить родину, как это делали деды во время Второй мировой. Кроме того, детей будут уверять в том, что они не будут на передовой и будут "в полной безопасности под наблюдением профессиональной российской армии".

Потери спишут на украинские ДРГ

Судя по обсуждению "патриотических лагерей", Путин и его окружение вполне понимают, что большинство подростков назад не вернется. Однако они решили, что человеческие потери не существенны по сравнению с выгодой, которую получит Кремль в случае победы над Украиной. Поэтому преступники много раз повторяли "за ценой не постоим" и согласовали свои действия после реализации проекта. Когда подростки погибнут в боевых действиях на чужой им территории, их в Россию не будут привозить. Вместо этого преступники создадут палаточный городок неподалеку от Сочи и взорвут его якобы с воспитанниками. Все потери спишут на украинских диверсантов.

Будут хоронить "умерших" в закрытых гробах, но вместо тел детей туда положат только землю. Таким образом, как считают в Кремле, могут убить сразу двух зайцев: обеспечить армию некоторыми резервами, а также создать мощную пропагандистскую кампанию по обвинению Украины в гибели подростков. Кроме того, у Путина считают, что массовая смерть детей от рук украинцев может помочь проводить более активную мобилизацию среди взрослых.