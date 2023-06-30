У Владимира Путина появилась возможность продемонстрировать знание школьной программы. Он подошел к мультимедийной доске с примером по математике. Казалось бы, сейчас президент России решит задачу, но что-то пошло не по плану.

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Путин перепутал уроки

Он почему-то решил нарисовать какую-нибудь откровенную дичь на доске. Сделал он это при обходе выставки Агентства стратегических инициатив. В росСМИ напоминают, что раньше Путин рисовал "кошку, вид сзади". Теперь же он, говорят пользователи сети, рисовал автопортрет.

Путин нарисовал откровенную дичь: смотрите видео

От дурдома не уйдешь

Пользователи сети оперативно отреагировали на творение Путина. Его активно высмеяли и подчеркнули, что это недоразумение не избавит кровавого диктатора от ответственности.

Антон Геращенко выложил видео и сопровождал его текстом: "Двойник Путина показывает, как выглядел до пластических операций".

Тем временем Алексей Гончаренко написал: "Путин рисует, чтобы потом на суде изображать психически больного? Не получится".

В подобном направлении мыслит журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, "человек, похожий на Путина, нарисовал что-то на стене". Он также спросил, есть ли психиатры.

Другие пользователи сети шутят, что Путин перепутал урок математики с рисованием. Среди комментаторов есть те, кто отметил, что кровавый диктатор продемонстрировал свое истинное лицо.

К слову, поведение Путина также вызывает огромное количество вопросов. Если обратить внимание только на него, то можно заподозрить, что на гастроли на этот раз отправили очередного двойника.

Путин так себя не ведет

Начнем с того, что неожиданно Владимир Путин посетил Дагестан. Свои гастроли он начал с Северного Кавказа. Вероятно, чтобы успокоить местное население, которому может захотеться свобода на фоне вооруженного мятежа вагнеровцев.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен поделился своим мнением. По его предположениям, Путин может отправиться еще в другие республики России.

По словам эксперта, Путин так смело никогда себя не вел. В частности, он постоянно держал людей на расстоянии, ссылаясь на якобы "карантинные ограничения". Теперь сам лезет в толпу и обнимает и целует детей.