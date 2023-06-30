У Владіміра Путіна з'явилася можливість продемонструвати знання шкільної програми. Він підійшов до мультимедійної дошки з прикладом з математики. Здавалося б, зараз президент Росії розв'яже задачу, але щось пішло не за планом.

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Путін переплутав уроки

Він чомусь вирішив намалювати якусь відверту дичину на дошці. Зробив він це під час обходу виставки Агентства стратегічних ініціатив. У росЗМІ пригадують, що раніше Путін малював "кішку, вид ззаду". Тепер же він, кажуть користувачі мережі, малював автопортрет.

Путін намалював відверту дичину: дивіться відео

Від божевільні не втечеш

Користувачі мережі оперативно відреагували на творіння Путіна. Його активно висміяли та наголосили, що це непорозуміння не врятує кривавого диктатора від відповідальності.

Антон Геращенко виклав відео та супроводив його текстом: "Двійник Путіна показує, який мав вигляд до пластичних операцій".

Тим часом Олексій Гончаренко написав: "Путін малює, щоб потім на суді зображати психічно хворого? Не вийде".

У подібному напрямку мислить журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, "людина, схожа на Путіна, намалювала щось на стіні". Він також спитав, чи є психіатри.

Інші користувачі мережі жартують, що Путін переплутав урок математики з малюванням. Серед коментаторів є ті, хто зазначив, що кривавий диктатор продемонстрував своє справжнє обличчя.

До слова, поведінка Путіна також викликає дуже багато питань. Якщо звернути увагу лише на неї, то можна запідозрити, що цього разу на гастролі відправили чергового двійника.

Путін так себе не поводить

Почнімо з того, що зненацька Владімір Путін навідався до Дагестану. Свої гастролі він почав з Північного Кавказу. Ймовірно, щоб заспокоїти місцеве населення, якому може захотітися свободи на фоні збройного заколоту вагнерівців.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен поділився своїми думками. За його припущеннями, Путін може вирушити ще до інших республік Росії.

За словами експерта, Путін так сміливо ніколи себе не поводив. Зокрема він постійно тримав людей на відстані, посилаючись на буцімто "карантинні обмеження". Тепер же сам лізе в натовп і обіймає та цілує дітей.