Про це 24 Каналу заявив журналіст, публіцист Віталій Димарський. Він зауважив, що, мовляв, у проблемний регіон бункерному діду нема чого їздити, аби не створювати "зайвих проблем".

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"Тому, я думаю, що президент (Росії – 24 Канал) поїхав для того, аби вийти з того образу, в який його оглядачі та спостерігачі загнали – в образ людини десь в бункері, яка ховається від усіх", – наголосив Димарський.

До того ж незрозуміло, де перебував Владімір Путін під час "заколоту" Євгєнія Пригожина. А тепер, мовляв, президенту країни-агресорки треба повертатися до "народу".

"Треба бути разом з "народом", а не над ним. Треба бути "поруч", показувати "народну любов", – зауважив журналіст.

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"Путін з небес"

Російські пропагандисти оприлюднили в мережі кадри, як диктатора зустрічають люди в Дагестані. Натовп зустрічав Путіна радісно.

Та така реакція людей, на думку публіциста, могла бути цілком щирою. Мовляв, бункерний дід як ніби "спустився з небес".

І коли ця майже "легендарна міфологічна фігура" Путіна, про якого лише чули, раптом з'являється перед ними, звісно, це вражає. Цілком можна навіть похвалити кремлівських піарників за те, що вміла та своєчасна піар-акція,

– сказав Віталій Димарський.

Путін у Дагестані