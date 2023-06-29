Раптова неоднозначність російської пропаганди

Кожен про своє, якими б не були понятійні домовленості, причому Євгеній Пригожин почав говорити першим.

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У російській пропаганді все має бути однозначно, а тут росіяни можуть поставити перед собою питання: "А хто власне патріоти, а хто зрадники?". Саме так починаються усі внутрішні конфлікти.

Ба більше, очевидно, що і російські клани мають різне бачення Росії, як і свого місця в ній, і готові за нього боротися. Єдиний шанс для Владіміра Путіна зараз – це знову максимально підняти ставки й показати свої "силу та лідерство", і він це зробить.

Водночас питання, що очевидне зараз для всіх, – якщо Путін пішов на компроміс з "Вагнером", то чому він не може піти компроміс в питанні свого балотування на президентських виборах наступного року і не "передати" владу? І якщо так, то перед виборами чи після?

Найкращі гарантії безпеки для російських кланів

Це відкриває ящик Пандори для нових стратегічних дискусій. Наші союзники хочуть позбутися Путіна, але контрольованим шляхом, а хаос в Росії, яка має ядерну зброю, їх жахає. Ці дискусії матимуть прямий вплив і на питання, що є критичними для нас – гарантії безпеки, членство в НАТО і багато інших.

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Так само як і можливість розміщення підрозділів НАТО на нашій території і щобільше – застосування їх на території Росії в разі анархії або колапсу. Відповідно – загрози втрати контролю над ядерною зброєю.

Якщо російські клани починають боротьбу за майбутнє, то найкращі гарантії їх безпеки – це мати ядерну зброю та інформацію. З другим в них і так все добре, адже це країна спецслужб. Водночас ядерна зброя може стати чинником у наступних торгах.

Аналіз ризиків та можливостей можна продовжувати майже нескінченно, але очевидно, що путч Пригожина багато чого змінить у стратегічних розкладах.