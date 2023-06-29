На Закарпатті слід будувати житло для переселенців

Рішення насправді очевидне – на Закарпатті необхідно розгорнути будівництво житла для військових та для переселенців, які втратили будинки у зв'язку з війною та окупацією. Також слід допомогти переїхати туди бізнесу. Особливо – у міста і громади, де є значний відсоток угорського населення.

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Таким чином, етнічний склад регіону зміниться, але при цьому нічиї права не будуть порушені. Адже жодного порушення у тому, щоб будувати житло для своїх громадян, які постраждали від війни, немає.

Не всі захочуть переїжджати на Закарпаття, але всім і не треба. Ось у Берегові зараз мешкає 25 тисяч людей. Лише 10 – 15 тисяч переселенців змінять місто. Для держави збудувати житло на таку кількість людей – не проблема навіть зараз, коли з грошима не дуже.

Думаю, 10 – 15 тисяч людей, які б погодилися отримати житло на Закарпатті та переїхати туди, знайти не складно. Лише з мешканців колишнього Бахмута, напевно, набереться кілька тисяч.

Проблему робочих місць теж можна вирішити. Нині зі Сходу багато виробництв переїжджають у західні області. Безпечне місто біля кордону з ЄС – оптимальне місце для релокації бізнесу.

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Найбезпечніше місце в Україні

Закарпаття – взагалі дуже недооцінений край. Регіон під боком у ЄС. Гарний клімат, природа, пам'ятки. Нині – ще й найбезпечніше місце в Україні. При цьому в Ужгороді досі живе лише 112 тисяч людей. Найменший обласний центр. Впевнений, що за належного рівня підтримки з боку держави він міг би легко зрости до 300 тисяч. Населення усієї області – відповідно тисяч на 700 – 800.

Якщо ж в угорського уряду виникнуть якісь претензії чи питання – направити їх вони зможуть своєму партнеру Владіміру Путіну, який зробив мільйони українців біженцями й позбавив житла.