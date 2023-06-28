Радник керівника ОП Михайло Подоляк звернувся до Орбана. Він наголосив, що Україна, яка вже 490 днів обороняється від російської агресії, є абсолютно суверенною державою.

Дивіться також "Угорська влада – це памперс Росії": як Орбан хотів використати українських полонених

Орбан втоптує репутацію Угорщини в історичний бруд

Подоляк підкреслив, час усвідомити, що Україна, яка вже 490 днів люто обороняє свою свободу, своїх дітей та їхнє майбутнє, ефективно протистоячи пострадянській неоімперії із замашками історичного серійного вбивці, яка ще вчора люто лякала своїм беззаконням півсвіту, – є абсолютно суб'єктною й суверенною у своїй політиці та рішеннях.

Питання в тому, наскільки суб'єктним є сам Орбан, якщо так відверто принижує європейські цінності, суворо дотримуючись російських пропагандистських міфів. І наскільки ж треба не поважати Угорщину, щоб так цинічно втоптувати репутацію власної країни в історичний бруд,

– зазначив радник керівника ОП.

Читайте також Рік кандидатства: Україна реформується, але чи готовий до розширення й змін сам ЄС

Чергова цинічна маячня угорського прем'єра