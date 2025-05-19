Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что Владимир Путин постепенно выстраивает режим, подобный северокорейскому – с подавленным бизнесом, подконтрольными военными и реальной властью, сосредоточенной в руках только его приближенных лиц.

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Почему Путин сменил командующего

Путин назначил новым командующим сухопутными войсками Андрея Мордвичева.

Это без преувеличения мясник, который действительно достиг определенных тактических успехов на фронте, но ценой огромных потерь. В прошлом году россияне продвинулись лишь на 0,54% нашей территории, но их потери превысили совокупные потери за 2022 и 2023 годы,

– сказал Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что только во время штурма Авдеевки до начала 2023 года россияне потеряли около 70 000 военнослужащих. Подобная ситуация была и во время обороны Азовстали – сопротивление удалось сломать только после взыскания туда беспрецедентного количества войск.

Жмайло отметил, что даже одиозный диверсант Игорь Гиркин признавал: полк "Азов" на 200% выполнил свою военную задачу, а на 500% – политическую. Оборона Азовстали позволила другим регионам Украины подготовиться к устойчивому сопротивлению и длительной обороне.

Но Мордвичев известен не только действиями в Мариуполе, Авдеевке и других городах – но и тем, что он принципиально не учитывает человеческие потери. Он яростно держится за свою должность. Его назначение является стратегическим и свидетельствует о намерениях России в отношении Украины.

Россия искренне хочет прекращения огня, но на своих условиях. Ее цель – сохранить военную машину, чтобы за 3 – 4 года снова мобилизовать армию, учесть ошибки, дождаться, например, смены власти в США и начать новую, еще более кровавую войну против Украины,

– отметил Жмайло.

Он также добавил, что Россия не хочет, чтобы ее военные возвращались домой, потому что это потенциальный источник бандитизма, криминала, незаконного оборота оружия и наркотиков – как это уже было после Афганистана и чеченских кампаний. Поэтому она не жалеет своих военных, которых, кстати, на оккупированных территориях накоплено от 620 до 680 тысяч (из них около 200 тысяч – штурмовые подразделения).

Москва готовится расширить "серую зону"

Это является прямым доказательством того, что Россия готовится к новым штурмам и не собирается беречь личный состав. Владимир Путин планирует провести летнюю и осеннюю наступательные кампании.

Мордвичев должен стать исполнителем этих преступлений против Украины. Такие кадровые перестановки связаны прежде всего с лояльностью к Кремлю, а также с полным безразличием к потерям. У россиян фактически остался единственный аргумент в наземных боях – пехота,

– сказал Жмайло.

Он добавил, что после украинских ударов, в частности по базе в "Энгельсе-2", российская стратегическая авиация проходит ремонт, заправку и снаряжение аж в Иркутской области – за 4,5 тысячи километров от границы с Украиной.

Жмайло убежден, что Путин стремится реализовать наступательные действия и расставляет на командные должности лояльных, решительных и исполнительных командиров. Это касается не только высшего руководства, но и командиров бригад, дивизий и батальонов.

Мир входит в важную фазу переговоров. США предложили идею тридцатидневного прекращения огня, а России критически важно выиграть время.

Поэтому Москва пытается достичь хоть каких-то тактических успехов на фронте. Из-за отсутствия серьезных прорывов она пытается расширить "серую зону", продвинуться к Константиновке и как можно быстрее реализовать оперативно-тактические задачи.

Именно для этого назначают таких, как Мордвичев – людей, готовых выполнять приказы без оглядки на потери. Жмайло убежден, что в ближайшие недели стоит ожидать новых кадровых изменений.