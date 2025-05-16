Президент Путин назначил бывшего главкома сухопутных войск России на должность заместителя Сергея Шойгу. Уволили Салюкова с должности из-за достижения предельного возраста и срока службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC News русская служба.

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Главком-фигурант антикоррупционных расследований

Салюков имеет неоднозначную репутацию. Он стал участником нескольких антикоррупционных расследований The Insider. В частности, государство подарило генералу квартиру в элитном ЖК "Смоленская застава" стоимостью 70 миллионов рублей. Эта сумма составляет 6 "гробовых", которые семьи погибших мобилизованных должны выбивать из государства.

Семья Салюкова также зарабатывает на госзаказах. Его сын Дмитрий через фирму "Монтажспецстрой" получал подряды от минобороны. А невестка Дина Салюкова владеет агентством HQ Agency, регулярно организовывающим мероприятия для минобороны, МГИМО, правительства Москвы и администрации Тульской области.

По словам владелицы, компания является "очень близкой" к минобороны, но не афиширует этого.

Патриотическое не всегда хотят показывать,

– утверждает Диана.

Роль в трагедии на Донбассе

По данным Bellingcat, он может быть причастен к транспортировке ЗРК "Бук" на Донбасс в 2014 году. Из этой системы был сбит малайзийский Boeing MH17 с 298 людьми на борту.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил секретарю совбеза Сергею Шойгу возглавить созданный при нем Научно-экспертный совет. Однако Институт изучения войны не нашел признаков, что Шойгу потеряет пост секретаря Совбеза России из-за новой роли.