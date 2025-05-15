Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ, которые цитируют Пескова.

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Что обсуждали на совещании 14 мая

Дмитрий Песков заявил, что Путин провел совещание перед отлетом российской делегации в Турцию.

По его словам, министр иностранных дел Сергей Лавров докладывал о внешнеполитической повестке дня, а руководители спецслужб – Бортников, Нарышкин и Золотов – выступили с докладами по вопросам безопасности.

Заместитель председателя правительства России Денис Мантуров проинформировал о состоянии экономики, оборонной промышленности и выполнении гособоронзаказа.

Также к обсуждению присоединились министр обороны Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов, а все командующие группировок войск отчитались о ситуации на фронте.

С учетом этих докладов всех участников совещания президент России подвел итоги, поставил задачи и определил переговорную позицию российской делегации в Стамбуле,

– заявил Песков.

Напомним, поздно вечером 14 мая Кремль опубликовал состав российской делегации на переговорах с Украиной в Турции. Сам Владимир Путин, очевидно, решил не ехать, а взамен отправил на встречу Владимира Мединского, Михаила Галузина, Игоря Костюкова и Александра Фомина.