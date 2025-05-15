Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ, які цитують Пєскова.

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Що обговорювали на нараді 14 травня

Дмітрій Пєсков заявив, що Путін провів нараду перед відльотом російської делегації до Туреччини.

За його словами, міністр закордонних справ Сєргєй Лавров доповідав про зовнішньополітичний порядок денний, а очільники спецслужб – Бортніков, Наришкін і Золотов – виступили з доповідями з безпекових питань.

Заступник голови уряду Росії Денис Мантуров поінформував про стан економіки, оборонної промисловості та виконання держоборонзамовлення.

Також до обговорення долучилися міністр оборони Андрєй Бєлоусов і начальник Генштабу Валєрій Герасимов, а всі командувачі угруповань військ прозвітували про ситуацію на фронті.

З урахуванням цих доповідей усіх учасників наради президент Росії підбив підсумки, поставив задачі та визначив переговорну позицію російської делегації в Стамбулі,

– заявив Пєсков.

Нагадаємо, пізно ввечері 14 травня Кремль опублікував склад російської делегації на переговорах з Україною в Туреччині. Сам Владімір Путін, вочевидь, вирішив не їхати, а натомість відправив на зустріч Владіміра Мединського, Міхаіла Галузіна, Ігоря Костюкова та Алєксандра Фоміна.