Президент Путін призначив колишнього головкома сухопутних військ Росії на посаду заступника Сергія Шойгу. Звільнили Салюкова з посади через досягнення граничного віку та строку служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC News російська служба.

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Головком-фігурант антикорупційних розслідувань

Салюков має неоднозначну репутацію. Він став учасником декількох антикорупційних розслідувань The Insider. Зокрема, держава подарувала генералу квартиру в елітному ЖК "Смоленська застава" вартістю 70 мільйонів рублів. Ця сума становить 6 "гробових", які родини загиблих мобілізованих мають вибивати з держави.

Родина Салюкова також заробляє на держзамовленнях. Його син Дмитро через фірму "Монтажспецстрой" отримував підряди від міноборони. А невістка Діна Салюкова володіє агентством HQ Agency, що регулярно організовує заходи для міноборони, МДІМВ, уряду Москви та адміністрації Тульської області.

За словами власниці, компанія є "дуже близькою" до міноборони, але не афішує цього.

Патріотичне не завжди хочуть показувати,

– стверджує Діана.

Роль у трагедії на Донбасі

За даними Bellingcat, він може бути причетним до транспортування ЗРК "Бук" на Донбас у 2014 році. З цієї системи був збитий малайзійський Boeing MH17 із 298 людьми на борту.

Раніше повідомлялося, що Владімір Путін доручив секретарю радбезу Сергію Шойгу очолити створену при ньому Науково-експертну раду. Проте Інститут вивчення війни не знайшов ознак, що Шойгу втратить пост секретаря радбезу Росії через нову роль.