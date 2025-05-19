Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании. Власть в России все больше превращается в геронтократию – форму правления, когда страной руководят лица, значительно старше большинства населения.

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"Стабильность" Путина держится на старых кадрах

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что на фоне патронажа, личной лояльности к Путину и игнорирования заслуг в руководстве России растет недовольство среди младших политиков.

В отчете подчеркивают, что большинство высших должностных лиц в России, включая президента Владимира Путина (72 года), уже превысили среднюю продолжительность жизни российских мужчин, которая в 2023 году составляла примерно 68 лет.

Так, недавно стало известно, что 69-летний экс-министр обороны и нынешний секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу продлил свой военный контракт еще на пять лет – до 2030-го, когда ему будет 75.

При этом Шойгу не появился на нынешнем параде 9 мая в Москве из-за проблем со здоровьем. В британской разведке предполагают, что Путин намеренно держит у себя проверенных людей из близкого круга, чтобы сохранить иллюзию стабильности режима и гарантировать свое политическое выживание.

Молодежь во власти – лишь послушный фон

Аналитики отмечают, что большинство политических назначений в России происходят не на основе профессионализма или опыта, а исключительно благодаря многолетней личной преданности Путину. Это, вероятно, вызывает разочарование среди молодых амбициозных потенциальных лидеров, которые не имеют шансов продвинуться в системе без согласия старшей верхушки.

Интересно, что на фоне таких оценок внутренней политики России, Путин оказался в топе антирейтинга глобального доверия. Согласно последним данным "Индекса восприятия демократии" фонда Alliance of Democracies, в 82% стран Дональда Трампа воспринимают негативно – хуже, чем Путина (61%) и Си Цзиньпина (44%).