Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії. Влада в Росії дедалі більше перетворюється на геронтократію – форму правління, коли країною керують особи, значно старші за більшість населення.

Читайте також Цілі не відповідають ресурсам: британський військовий назвав стратегічну мету агресора

"Стабільність" Путіна тримається на старих кадрах

У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що на тлі патронажу, особистої лояльності до Путіна та ігнорування заслуг у керівництві Росії зростає невдоволення серед молодших політиків.

У звіті підкреслюють, що більшість вищих посадовців у Росії, включно з президентом Владіміром Путіним (72 роки), вже перевищили середню тривалість життя російських чоловіків, яка у 2023 році становила приблизно 68 років.

Так, нещодавно стало відомо, що 69-річний ексміністр оборони та нинішній секретар Ради безпеки Сергій Шойгу продовжив свій військовий контракт ще на п’ять років – до 2030-го, коли йому буде 75.

При цьому Шойгу не з'явився на цьогорічному параді 9 травня у Москві через проблеми зі здоров'ям. У британській розвідці припускають, що Путін навмисно тримає біля себе перевірених людей із близького кола, аби зберегти ілюзію стабільності режиму та гарантувати своє політичне виживання.

Молодь у владі – лише слухняне тло

Аналітики зазначають, що більшість політичних призначень у Росії відбуваються не на основі професіоналізму чи досвіду, а виключно завдяки багаторічній особистій відданості Путіну. Це, ймовірно, викликає розчарування серед молодих амбітних потенційних лідерів, які не мають шансів просунутися у системі без згоди старшої верхівки.

Цікаво, що на тлі таких оцінок внутрішньої політики Росії, Путін опинився у топі антирейтингу глобальної довіри. Згідно з останніми даними "Індексу сприйняття демократії" фонду Alliance of Democracies, у 82% країн Дональда Трампа сприймають негативно – гірше, ніж Путіна (61%) і Сі Цзіньпіна (44%).