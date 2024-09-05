От чего он собирается освобождать свободных украинцев, диктатор так и не объяснил. Очевидно, от их домов и мирной жизни, поскольку Россия разрушает в Донецкой области город за городом.

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Какова ситуация в Донецкой области

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин сообщил, что всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

В Покровском районе в Курахово погиб человек , повреждены 2 частных дома и многоэтажка. Также повреждены 2 многоэтажки в Горняке. Под постоянными обстрелами Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады.

, повреждены 2 частных дома и многоэтажка. Также повреждены 2 многоэтажки в Горняке. Под постоянными обстрелами Марьинская, Гродовская и Мирноградская громады. В Краматорском районе в Константиновке 1 человек погиб и 6 ранены . Также повреждены 10 частных домов, предприятие, админздание, 5 торговых павильонов, 2 линии электропередач и газопровод.

. Также повреждены 10 частных домов, предприятие, админздание, 5 торговых павильонов, 2 линии электропередач и газопровод. В Бахмутском районе в Торецке ранены 3 человека. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и промышленное здание. В Северске повреждены 5 домов.

Российский оппозиционер Геннадий Гудков ранее сказал 24 Каналу, что Путин хочет полностью захватить территории Донецкой и Луганской областей, а потом начать торговаться. Он убежден, что когда Путин начнет это делать, то попытается навязать, что он настоящий глава России, а Крым, Донетчина и Луганщина якобы российские.