Від чого він збирається звільняти вільних українців, диктатор так і не пояснив. Вочевидь, від їхніх будинків та мирного життя, оскільки Росія руйнує на Донеччині місто за містом.

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Яка ситуація у Донецькій області

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

У Покровському районі у Кураховому загинула людина , пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку. Також пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гірнику. Під постійними обстрілами Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади.

, пошкоджено 2 приватні будинки і багатоповерхівку. Також пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гірнику. Під постійними обстрілами Мар'їнська, Гродівська і Мирноградська громади. У Краматорському районі в Костянтинівці 1 людина загинула і 6 поранено . Також пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство, адмінбудівля, 5 торгових павільйонів, 2 лінії електропередач і газогін.

. Також пошкоджені 10 приватних будинків, підприємство, адмінбудівля, 5 торгових павільйонів, 2 лінії електропередач і газогін. У Бахмутському районі в Торецьку поранено 3 людини. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і промислова будівля. У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Російський опозиціонер Геннадій Гудков раніше сказав 24 Каналу, що Путін хоче повністю захопити території Донецької та Луганської областей, а потім почати торгуватися. Він переконаний, що коли Путін почне це робити, то спробує нав'язати, що він справжній глава Росії, а Крим, Донеччина та Луганщина буцімто російські.