Если коротко, то Путин назвал россиян ордой. Политолог Алексей Кошель сказал 24 Каналу, что президент России не рассказал ничего нового, а только продолжает пропагандистскую идеологическую линию, которая длится многие годы.
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"Диктатор традиционно наговорил бред о соревнованиях между Востоком и Западом, которые якобы Россия воюет против всего мира и, конечно же, вспомнил о "загнивающем" Западе", – сказал Кошель.
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Общение со стаей
Заявление президента страны-агрессора о том, что с приходом орды России удалось отстаивать свой язык и традиции, очень напоминает нацистскую Германию конца 30-х годов.
Путин фактически выступает от имени руководителя церкви. Он говорит о потребностях канонизации,
– отметил политолог.
Церковь в России всегда была частью государственного аппарата. Это был так называемый синодальный период в российской империи, начиная с конца 18 века. Когда церковью руководил не патриарх, а синод. То есть осуществлялось правительственное управление. Фактически сейчас в России происходит то же самое.
Это общение не с гражданами и даже не с подданными, а со стаей. Путин сам переписывает историю и толкует исторические события,
– заметил Кошель.
На носу у России выборы и диктатору нужен красивый результат. Россиянам нужна символическая победа хотя бы в каком-нибудь населенном пункте, поэтому оккупанты активизировались на фронте. Сейчас враг опасен и эта опасность будет расти до марта.
"Путину нужна народная поддержка. Он как наркоман от этого зависит. Поэтому Россия любой ценой будет наращивать темпы", – добавил политолог.
Маразматические заявления Путина
- На днях диктатор заявил, что российские захватчики ворвались в Украину для того, чтобы якобы защитить свои моральные ценности, культуру, историю и язык.
- Путин боится назвать так называемую "сво" войной, ведь тогда ему придется объявить полную мобилизацию всех сил и ресурсов, которых России и так не хватает.
- Цирк уехал, а клоуны остались. На России до сих пор продолжают разгонять вбросы о якобы "смерти" Путина. Конечно, украинцы ждут этого дня, но если бы информация о смерти Путина была правдивой, то ее не смогли бы скрыть.