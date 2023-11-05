Если коротко, то Путин назвал россиян ордой. Политолог Алексей Кошель сказал 24 Каналу, что президент России не рассказал ничего нового, а только продолжает пропагандистскую идеологическую линию, которая длится многие годы.

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"Диктатор традиционно наговорил бред о соревнованиях между Востоком и Западом, которые якобы Россия воюет против всего мира и, конечно же, вспомнил о "загнивающем" Западе", – сказал Кошель.

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Общение со стаей

Заявление президента страны-агрессора о том, что с приходом орды России удалось отстаивать свой язык и традиции, очень напоминает нацистскую Германию конца 30-х годов.

Путин фактически выступает от имени руководителя церкви. Он говорит о потребностях канонизации,

– отметил политолог.

Церковь в России всегда была частью государственного аппарата. Это был так называемый синодальный период в российской империи, начиная с конца 18 века. Когда церковью руководил не патриарх, а синод. То есть осуществлялось правительственное управление. Фактически сейчас в России происходит то же самое.

Это общение не с гражданами и даже не с подданными, а со стаей. Путин сам переписывает историю и толкует исторические события,

– заметил Кошель.

На носу у России выборы и диктатору нужен красивый результат. Россиянам нужна символическая победа хотя бы в каком-нибудь населенном пункте, поэтому оккупанты активизировались на фронте. Сейчас враг опасен и эта опасность будет расти до марта.

"Путину нужна народная поддержка. Он как наркоман от этого зависит. Поэтому Россия любой ценой будет наращивать темпы", – добавил политолог.

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