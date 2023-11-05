Якщо коротко, то Путін назвав росіян ордою. Політолог Олексій Кошель сказав 24 Каналу, що президент Росії не розповів нічого нового, а лише продовжує пропагандистську ідеологічну лінію, яка триває впродовж багатьох років.

Читайте також Сценарії можуть бути різні, і Україна до них готується, – ГУР про усунення чи смерть Путіна

"Диктатор традиційно наговорив маячні про змагання між Сходом та Заходом, що нібито Росія воює проти всього світу й, звісно, ж згадав про "загниваючий" Захід", – мовив Кошель.

Який новий наратив хоче поширити Путін: дивіться відео

Спілкування зі зграєю

Заява президента країни-агресора про те, що лише з приходом орди Росії вдалося відстоювати свою мову та традиції, дуже нагадує нацистську Німеччину кінця 30-х років.

Путін фактично виступає від імені керівника церкви. Він говорить про потреби канонізації,

– зазначив політолог.

Церква на Росії завжди була частиною державної машини. Це був так званий синодальний період у російській імперії, починаючи з кінця 18 століття. Коли церквою керував не патріарх, а синод. Тобто, здійснювалося урядове управління. Фактично зараз у Росії відбувається те саме.

Це спілкування не з громадянами й навіть не з підданими, а зі зграєю. Путін сам переписує історію й тлумачить історичні події,

– зауважив Кошель.

На носі у Росії вибори й диктатору потрібний красивий результат. Росіянам потрібна символічна перемога хоча б у якомусь населеному пункті, тому окупанти активізувалися на фронті. Зараз ворог небезпечний і ця небезпека зростатиме до березня.

"Путіну потрібна народна підтримка. Він як наркоман від цього залежить. Тому Росія за будь-яку ціну нарощуватиме темпи", – додав політолог.

Маразматичні заяви Путіна