Якщо коротко, то Путін назвав росіян ордою. Політолог Олексій Кошель сказав 24 Каналу, що президент Росії не розповів нічого нового, а лише продовжує пропагандистську ідеологічну лінію, яка триває впродовж багатьох років.
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"Диктатор традиційно наговорив маячні про змагання між Сходом та Заходом, що нібито Росія воює проти всього світу й, звісно, ж згадав про "загниваючий" Захід", – мовив Кошель.
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Спілкування зі зграєю
Заява президента країни-агресора про те, що лише з приходом орди Росії вдалося відстоювати свою мову та традиції, дуже нагадує нацистську Німеччину кінця 30-х років.
Путін фактично виступає від імені керівника церкви. Він говорить про потреби канонізації,
– зазначив політолог.
Церква на Росії завжди була частиною державної машини. Це був так званий синодальний період у російській імперії, починаючи з кінця 18 століття. Коли церквою керував не патріарх, а синод. Тобто, здійснювалося урядове управління. Фактично зараз у Росії відбувається те саме.
Це спілкування не з громадянами й навіть не з підданими, а зі зграєю. Путін сам переписує історію й тлумачить історичні події,
– зауважив Кошель.
На носі у Росії вибори й диктатору потрібний красивий результат. Росіянам потрібна символічна перемога хоча б у якомусь населеному пункті, тому окупанти активізувалися на фронті. Зараз ворог небезпечний і ця небезпека зростатиме до березня.
"Путіну потрібна народна підтримка. Він як наркоман від цього залежить. Тому Росія за будь-яку ціну нарощуватиме темпи", – додав політолог.
Маразматичні заяви Путіна
- Днями диктатор заявив, що російські загарбники вдерлися в Україну для того, щоб нібито “захистити” свої моральні цінності, культуру, історію та мову.
- Путін боїться назвати так звану "сво" війною, адже тоді йому доведеться оголосити повну мобілізацію всіх сил та ресурсів, яких Росії й так бракую.
- Цирк поїхав, а клоуни залишилися. На Росії досі продовжують розганяти вкиди про буцімто “смерть” Путіна. Звісно, українці чекають цього дня, але якби інформація про “смерть” Путіна була правдивою, то її не змогли б приховати.